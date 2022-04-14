據知情人士透露，先前英業達創辦人，也是大股東葉國一，已在14日全數的把當初承諾的約7億，佔債權比重4成的資金，全數償還給7家債權銀行，對此，銀行團承諾英穩達的倒帳風波全部落幕，接下來，銀行團也將向法院陸續撤回包括假扣押、提告等各種訴訟。

葉國一最後出面負責幫英穩達還款，接下來銀行高度矚目的，就是同樣為「東風裕隆」出面作保的裕隆集團，是否願意出來代償；據知情人士指出，聯貸銀行團先前曾接觸裕隆集團，希望比照葉國一的作法，出面償還一定比例的債務，但遭裕隆拒絕，接下來裕隆集團會否在銀行團的壓力之下，比照葉國一作法進行，已引金融圈高度矚目。

以兆豐銀為首的7家債權銀行團，已經達成共識，以4月中旬為限，在此之前完成受理葉國一償債的內部簽核、董事會通過等內部程序，如今，葉國一已提前在14日把當初所承諾的4成債務，總共7億的資金，各自匯入7家銀行所開設的帳戶，可為「說到作到」。銀行團成員指出，葉國一償債之後，接下來當初身為英業達5億美元聯貸案的華銀，將正式啟動英業達5億美元聯貸案的借新還舊，在英業達大股東葉國一出面為英穩達負責之後，也化解了英業達5億美元重組的阻力。