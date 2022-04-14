陸外交部發言人趙立堅14日主持例行記者會。針對美國財政部長葉倫敦促中國採取行動，協助結束俄羅斯在烏克蘭的軍事行動，否則可能會影響中國的國際地位，

趙立堅表示，中方在烏克蘭問題上始終秉持客觀公正立場，支持對話談判，積極向烏克蘭和其他受影響的國家提供人道主義援助，為緩和局勢，化解危機，重建和平付出大量努力。

趙立堅指出，中方一貫堅持各國主權和領土完整，都應該得到尊重和維護，認為處理國際關係不應有雙重標準，烏克蘭的主權安全應當得到維護，俄羅斯的合理安全關切同樣應該得到尊重，歐洲的和平穩定值得捍衛，其他國家的和平穩定同樣值得守護。中方堅決反對任何對中方立場的歪曲和抹黑。

趙立堅強調，中方在烏克蘭問題上發揮的是建設性作用，主持的是公道，謀求的是和平，著眼的是長遠。中方的立場同大多數國家的立場和願望是一致的。反對針對中方的無端指責和猜忌，更不接受任何施壓和脅迫。時間終將證明中方的主張是站在歷史正確的一邊。