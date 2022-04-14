韓國每年有大量偶像誕生，卻不是每一個都能獲得超高人氣，能大紅大紫的多半除了有實力，更對自我嚴格管理；女團Oh My Girl近日以新歌〈Real Love〉回歸，成員勝熙（音譯，seunghee）分享上節目宣傳的幕後花絮，她穿著打歌服朝鏡頭耍萌，但粉絲卻注意到她居然把下身鑽進樓梯扶手縫中，身材瘦到令人直呼不可思議。

Oh My Girl近日推出新歌〈Real Love〉，正在宣傳期的她們上遍各大音樂節目，不時也能看到成員們在社群上曬出等待拍攝或工作後的照片；日前勝熙PO出多張穿著淡藍色打歌服的美照，在電視台樓梯間擺出各種姿勢，臉上露出燦爛笑容，甜美模樣讓粉絲看了很難不心動。

勝熙瘦到能站進樓梯扶手縫裡，嚇壞一票網友。(圖/ 摘自Oh My Girl勝熙IG)

意外的是，有眼尖網友發現勝熙站的位置不科學，她居然站在樓梯扶手縫裡，一雙美腿還能不受拘束地隨意換姿勢，看起來幾乎沒有受到狹小空間影響；勝熙驚人之舉也令大票網友驚訝，紛紛留言驚呼，「連小孩子站到裡面都有點困難吧？」、「一直都知道勝熙很瘦，但看到照片就更難以想像了」、「這樣太瘦了吧，身材管理到底多嚴格才能像勝熙一樣」。

女團Oh My Girl在2015年出道，最初由8名成員組成，現任成員則包括效定、Mimi、YooA、勝熙、祉呼、洧彬及Arin，3月初發行第二張正規專輯《Real Love》回歸，新歌和舞台都受到好評。