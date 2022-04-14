殺傷力不大，侮辱力極強！1名網友日前傳給朋友1張大量小魚在水池裡的照片，還傳訊息說「笑死，這根本是你耶」，友人則滿臉問號，他後來解釋意思是「有夠多魚」；對話截圖曝光，不少網友一時間還不了解含意，後來才恍然大悟是「有夠多餘」，笑說「超嗆的耶」、「後勁有出來」。

臉書「爆料公社」瘋傳1張對話截圖，1名網友傳給友人1張圖片，圖片中是水池內有一整群密密麻麻的小魚，各式顏色都有，該網友還對朋友說「笑死，這根本是你耶」，友人隨後看到圖後僅傳了1個問號符號，後來網友才曝光原意，竟是「有夠多魚（多餘）」。

1名網友日前傳給朋友1張大量小魚在水池裡的照片，還傳訊息說「笑死，這根本是你耶」，友人則滿臉問號，他後來解釋意思是「有夠多魚（多餘）」。（翻攝自臉書「爆料公社」）

其他網友紛紛留言「殺傷力不大，侮辱力極強」、「給她點時間 等她想通了她會恨記恨你一輩子」、「好文雅的酸諷圖……嘖」、「我還認真看圖片裡到底藏了什麼機關」、「我還很認真放大看到底有什麼端倪」、「深奧欸，我看留言才懂」、「超嗆的耶」、「後勁有出來」。

還有另名網友分享一張沒有2隻蟹鉗的螃蟹圖，說是女友叫他買東西時，他都傳這張圖給女友，之後解答原來是「沒鉗（錢）」。