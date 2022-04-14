桃園14日新增87例本土個案，市府公布最新疫調足跡有28處。（桃園市政府提供／陳夢茹桃園傳真）

桃園14日新增87例本土個案，市府公布最新疫調足跡有28處，遍及桃園、龜山、八德、中壢、蘆竹、楊梅、大溪區，其中有許多家連鎖超商、影城、健身房等。

市府呼籲，曾出入相關場所者，請於足跡重疊次日起10天，進行自我健康監測。如期間出現發燒、喉嚨痛、咳嗽、頭痛、打噴嚏、流鼻水、疲勞等疑似症狀，請盡速撥打1922或0800-033-355防疫專線通報，並至醫療院所採檢（勿搭乘大眾運輸），就醫時請主動告知醫護人員相關接觸史。