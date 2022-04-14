電商平台蝦皮購物近日宣布5月1日起全面調漲賣家成交手續費，主要針對非商城賣家的成交訂單在蝦皮促銷檔期期間，全商品類別「成交手續費」從3%調整為4%，最高收將會取600元，非促銷檔期的手續費也從2%漲到3%，單件商品的成交手續費也會漲到單件450元，消息一出，大批賣家出面哀嚎，大喊「蝦皮官方根本吸血鬼！」

蝦皮將再度調整成交手續費 (圖/截自蝦皮官網)

蝦皮購物從2015年登台，2017年開始酌收成交手續費及信用卡交易手續費，到了2021年時手續費又再度上漲，而當時主要是針對商城賣家坐收費機制的調整，現如今又公布再次漲價，主要內容為「蝦皮購物維持通過認證審核的商城賣家成交手續費抽成比例，但對一般賣家販售的全商品種類一致調整為4%，單件商品最高收取新台幣600元；非蝦皮促銷檔期期間收3%，單件商品最高收取450元，金流服務費一樣維持2%。」

手續費最高收取600元 (示意圖/達志影像)

漲價消息曝光後，引來不少賣家怨聲連連，紛紛表示：「剛跳出通知，我還以為看錯了！一堆削價競爭，利潤已經超低，還漲手續費，要我們小賣家做身體健康就是！」、「真的是「蝦」皮！手續費越收越誇張」、「蝦皮真的太誇張！很常系統出問題我們沒要求賠償 倒是要多抽我們錢」、「手續費愈來愈高是怎樣」、「蝦皮我上次賣了一千多快被抽65塊」

但也有網友相當無奈表示「目前只有蝦皮有穩定訂單，無奈任他宰割。」蝦皮購物宣布上漲手續費，等同於消費者將會需要花更多的錢才能將商品帶回家，如此一來買氣可能會銳減，也難怪蝦皮賣家會大喊「吃不消！」