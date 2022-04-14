新北市上月調整浮洲橋下橋市區道路，將土城、樹林、下橋往板城路車輛都導入板城路新設匝道，不過民眾反映下橋後標誌不清，又增加號誌，導致擺街堡路、浮洲橋常回堵，更有汽車誤闖機車道，盼市府研議拆除浮洲橋機車道。（黃淑君提供）

為配合台65線浮洲匝道工程，新北市上月調整浮洲橋下橋市區道路，將土城、樹林、下橋往板城路車輛都導入板城路新設匝道，也新闢環河路連接到四川路的道路，不過民眾反映下橋後標誌不清，又增加號誌，導致擺街堡路、浮洲橋常回堵，更有汽車誤闖機車道，盼市府研議拆除浮洲橋機車道，改為汽機車混流。對此，交通局回應，現已調整號誌燈秒數，至於是否拆除立體機車道，顧及汽機車交織，仍採現狀。

台65線預計在浮洲橋新設南出、北入匝道，新北市府也連帶啟動優化浮洲橋下橋動線，3月底將環河路、浮洲橋往板城路等車流，引導到板城路新設匝道，再銜接新興橋、四川路及板城路右岸，另外也將板城路右岸從雙向車道改為北向單行道，希望舒緩台65匝道及縣民大道大量車流。

不過，地方民眾屢屢反映，浮洲橋機車道下橋時多出紅綠燈管制，每遇尖峰時段，環河路銜接的外側車道、下橋車流都會出現回堵狀況，而到了第十河川局門口後，2條直行的側車道又變為一車道，使得汽機車無所適從，出現交通打結的狀況，常有車禍發生。

新北市議員擬參選人黃淑君表示，浮洲橋下橋市區道路動線優化雖然立意良善，但是標誌、標線過多，導致用路人常被混淆，像是「外側車道禁止左轉華東街」，用路人很難第一時間分辨哪一個車道算是外側車道。

另外，因為下橋處有多項車道，導致車流混雜，後來協調號誌分流放行，卻也因為時項複雜，等待時間較久，上下班尖峰時間易有車輛回堵的狀況。黃淑君說明，會勘現場相關單位研議是否可以拆除下橋機車道，希望未來可以簡化車流方向，避免動線交織。

交通局表示，目前已派人將標示不清的牌面移除，並將環河路新匝道的燈號秒數調整，尖峰期由35秒調整至45至50秒，並將十河局前行人秒數所減至20秒，使車流得已紓解。至於是否考慮廢除下浮洲橋處的機車引道，就安全性而言，機車道立體化可減少汽機車交織，建議維持。