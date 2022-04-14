大陸封城供應鏈不順及需求太弱等因素衝擊，大立光(3008)執行長林恩平表示，4月及5月不會比3月好，高階機種蠻多的，只是需求還是很弱，對賣得好沒有信心，明年年中會有第1個新廠落成，如果設備順利進駐，下半年會有貢獻。

大立光今天下午舉行法說會，由於進入傳統淡季，大立光2022年第1季合併營收為101.33億元，季減22%，年減14%，為2021年第2季以來單季新低，營業毛利為54.07億元，季減26%，年減29%，由於營收規模較小且產品組合較差，單季合併毛利率為53.36%，季減2.49個百分點，年減11.38個百分點，為2014年第4季以來單季新低，營業淨利為40.09億元，季減33%，年減37%，營業淨利率為39.57%，季減6.23個百分點，年減14.13個百分點，為2013年第3季以來新低，受惠於新台幣兌美元大幅貶值，大立光匯兌收益達23.8億元，挹注單季稅前盈餘達67.61億元，季增8%，年增4%，稅後盈餘為55.13億元，季增7%，年增4%，每股盈餘為41.3元。

近來大陸本土疫情嚴峻，3月14日起深圳、東莞、上海及昆山相繼封城停工，昆山及上海至今尚未完全解封，不僅供應鏈不順情況惡化，亦讓處於淡季的智慧型手機需求更弱，日前大立光公布3月營收時即預告4月不會比3月好。

林恩平表示，今年供應鏈順暢還是不好，有些是地域性，如：大陸封城，有些料配比不順利，第2季產能利用率及產品組合與第1季差不多，目前客戶還未下完預估訂單，4月及5月都不會比3月好，至於下滑幅度目前無法判斷。

儘管智慧型手機市況不佳，鏡頭持續往高階升級，林恩平表示，今年高階機種蠻多的，8P機種有變多，升級趨勢還有可變光圈、Double Freeform(雙自由曲面技術)等，其中可變光圈因必須兼顧兩個光圈，如果又要求MTF(黑白對比解析力就很困難，Double Freeform則有另一家在競爭，潛望鏡頭也有升級，只是今年量不會太大，明年才會大量，解決原本視為物理特性鏡頭flare(雜訊光)問題的技術今年應該也有客戶導入，最快明年會採用，不過現在需求很弱，大家對賣得好信心還是不高，目前公司在高階市佔率還好，相對中低階競爭沒那麼激烈，至於中低階壓力很大，公司不會參與。

智慧型手機市況低迷，今天法說會法人詢問重點轉向VR/AR及車載鏡頭等非手機鏡頭領域，林恩平表示，車用鏡頭公司一直在出，不過大部分規格不高，公司優勢是可以做特殊規格，車用模組是分開的產品，目前尚未拿到案子，VR的產品有些年底會出貨，ECG心電儀產品還沒有顯著的貢獻。

在VCM方面，林恩平表示，目前VCM產能滿載，VCM+Lens今年量很少，只要有合理利潤，不排斥往OIS做。

在新廠部分，林恩平指出，明年年中會有第1個廠房落成，並有設備進駐，如果設備都順利進來，下半年會有貢獻，新廠生產產品已有規劃，新產能將提供不同的客戶使用。

大立光第1季折舊費用為12.2億元，資本支出約29億元。