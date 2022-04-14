為了抑制高得驚人的通膨，阿根廷央行周三晚間宣布今年以來的第4度升息，一舉將基準利率Leliq調升250個基點（10碼），至47%。

周三早些時候，阿根廷統計局INDEC公布3月份的月通膨率飆升至6.7%，遠超出經濟學家預期的月漲5.8%，並創下20年來新高。該國經濟部長Martin Guzman此前已經警告3月的月通膨率將突破6%。

報告指出，食品和燃油價格飆漲已經使實質薪資與儲蓄縮水。

3月份的年通膨達到55.1%，亦超出分析師預估的53.8%。

此外，教育、紡織品、公用事業和食品價格漲幅都超出整體通膨漲幅。3月份的核心通膨為6.4%。

經濟學家預估，阿根廷今年的通膨率恐將飆破60%。

多年來阿根廷始終難以擺脫通膨高漲的痛苦，除了俄羅斯入侵烏克蘭導致食品和能源價格大漲之外，包括本幣急貶等等國內問題亦使通膨問題更加惡化。