PMIC(電源管理IC)再添新兵！來頡(6799)今(14)日舉辦上市前業績發表會，隨著市場應用加劇，8吋產能持續緊張下，全球市場對電源管理晶片的使用量將大幅增加，也為來頡持續提供營收成長動能。來詰預計5月中旬上市，也會持續積極擴增3~5家晶圓合作夥伴，藉此穩定產能。

來頡產品主要應用於Wi-Fi網通產品、固態硬碟SSD及USB-TYPE C等高階電源管理IC，銷售地區則包括台灣、大陸、香港、韓國及歐洲等區域。來頡產品通過國際主要網通大廠驗證，與客戶間之合作關係得以長久且穩固，並持續與國際網通大廠共同開發新世代產品所需之電源管理IC，對於產品之定價具有主導權。

有鑑於晶圓產能6吋、8吋持續吃緊，使得PMIC今年恐仍是供不應求情況。今年PMIC成長動能主要為車用、工業等領域，目前車用PMIC的交貨周期達40~52周，2022年持續看好，再者，工業領域如交通、網通、電力設施等也將為2022年重要成長市場。

隨著消費電子、通訊、工控、汽車等需求不斷提升，加上產業轉型所帶動的產品升級，全球市場對電源管理晶片的使用量將大幅增加，市調機構Verified Market Research預估2020~2028年全球PMIC產值將有約7.38%的年複合成長率，而來頡科技為國內少數與國際主晶片大廠密切合作之IC設計公司，後續營運動能不容小覷。

產能上，來頡目前晶圓端主要有新唐(4919)、華虹和韓廠供應8吋晶圓外，12吋晶圓產品預計第4季量產，預計年底開出，也會積極擴增3~5家晶圓合作夥伴。

來頡110年度營收為10.55億元，年增加65.96%；在產品應用比重部分，包括網路通訊及USB Type-C等資通訊類產品約占88%左右；SSD、聯網家電、安防監控等3C消費性產品則約占12%。隨著新世代的Wi-Fi規格推出後，因新世代Wi-Fi規格具備更快的傳輸速度、低延遲、穩定高效率連線及省電功能，帶動Wi-Fi 6/6E產品之滲透率持續攀升。再加上全球疫情尚未解除，居家上班、遠距教學等措施，除造就宅經濟規模持續擴大外，又進一步推升WiFi產品需求。