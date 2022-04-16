因俄羅斯入侵烏克蘭，歐洲太空總署（European Space Agency）繼先前結束與俄國合作的火星探測計畫之後，今天又再宣布與俄國的3項月球合作任務終止。

歐洲太空總署發表聲明說，將停止與俄羅斯月球任務Luna-25、26和27的合作活動，歐洲太空總署這一系列計畫的目標是測試新設備和技術。

俄羅斯2月24日入侵烏克蘭後，歐洲太空總署3月17日宣布暫停與俄羅斯一同在火星表面尋找生命跡象的「火星太空生物」（ExoMars）探測計畫。

歐洲太空總署今天發出聲明說：「就和火星太空生物計畫一樣，俄羅斯侵略烏克蘭以及後續引發的制裁，代表狀況已有根本改變，導致歐洲太空總署無法落實計畫中的月球合作。」

歐洲太空總署原本要在今夏發射Luna-25探測器，安裝被稱為Pilot-D的導航攝影機。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳政一）1110414