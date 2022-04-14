資誠聯合會計師事務所（PwC Taiwan）、社團法人台灣數位健康產業發展協會共同主辦、財團法人工業技術研究院協辦「數位健康產業發展關鍵趨勢論壇」，引領台灣ICT、AI與生技產業聯合拓展商機。

前任副總統陳建仁致詞時表示，發展生技醫療產業，產官學研整合是關鍵。台灣於國際間臨床試驗數目領先、更有龐大全民健保資料庫，憑藉強大的ICT、AI能量，台灣醫學研究已到最好的境界。

數位科技於各行各業掀起新浪潮，高齡化趨勢加上COVID-19疫情，加速生技醫療產業數位轉型，而且也是防疫關鍵角色，未來期待更多創新的產品應用，加速生醫產業由照護者驅動的疾病治療，演進成由被照護者驅動的疾病預防，守護台灣民眾的健康。

工業技術研究院院長室協理暨產業科技國際策略發展所所長蘇孟宗致詞表示，2022年開春以來全球疫情加劇，各地再度啟動居家辦公、零接觸經濟及遠距服務。促使各地政府、醫療機構、企業組織紛紛擁抱數位轉型，帶動5G、AI、高效能運算商機。台灣的醫療器材產業已具備規模，如何藉由數位科技延伸產品價值，例如以AI協助糖尿病、心血管、其他慢性病的篩檢，或透過談話機器人進行初步諮詢，有助發揮台灣智慧價值，提升數位健康產業競爭力。

資誠聯合會計師事務所所長暨聯盟事業執行長周建宏指出，全世界正面臨地緣政治、疫情大流行、氣候變遷以及科技崩解帶來的影響，在外部環境急遽變動下，資安、營運中斷風險比過去以往來得更高。為此，PwC推出全新策略「新方程」（The New Equation），集結人類智慧與科技創新，擁抱數位化並強化品質，以協助企業及利害關係人建立信任、成就永續。

新方程在醫療產業的應用成效顯著，以PwC中東為例，於COVID-19期間幫助中東政府建立數位平台，讓衛生工作者能遠距與患者溝通，舒緩疫情的不安，建立信任，並維持醫療體系的運作達到永續營運。面對不確定的環境，數位化和永續將持續扮演建立組織韌性的重要關鍵。

資誠聯合會計師事務所生醫產業負責人林玉寬分享「國際數位健康前瞻大趨勢」。依PwC於2022年發布的《第25屆全球企業領袖調查報告》，全球逾4千名受訪的企業領袖最擔憂的兩大威脅是資安風險與健康風險。疫情改變了工作與生活、在全球政經環境急遽變動之下，數位健康產業於2021年爆發性成長，全球創投募資金額高達572億美元，較2020年成長78％，而件數高達2,930件，較2020年成長16％。同時，2021年數位健康領域併購與IPO皆有大幅度成長。可見數位科技和生技醫療成為疫情逆境中，組織企業建構競爭優勢的戰略關鍵布局。林玉寬指出，不只生技醫療業者，如今保險、零售、科技業都在大舉布局數位健康。

台灣數位健康產業發展協會理事長陳良基則分享「台灣數位健康產業新契機」，他指出，元宇宙世代帶來從資訊流驅動的新商機，全球健康市場2025年將超過15兆美元，台灣應從中掌握機會。而數位科技可望成為改善目前醫療花費過鉅的問題，如台灣已有新創公司開發本土達文西手術、AI自動偵測呼吸與醫學影像判讀，更有許多穿戴式、連續偵測健康數據的醫材，與醫療軟體App持續開發中。提供健康資訊流和處理健康資訊流是科技業的機會，未來仰賴更多業者投入，讓面對消費者（B2C）與面對機構（B2B）不同模式並進，創造獲利商機。

華碩全球副總裁張權德的演講主題為「智慧醫院大未來」，分析智慧醫療大趨勢，從整合雲端、健康穿戴與行動診斷裝置、人工智慧、雲端平台與物聯網技術等多項技術帶來加值服務，研發全人照護的科技解決方案。如華碩人工智慧內視鏡病灶偵測系統，內視鏡影像息肉偵測靈敏度97％，特異度98％，提供醫師第二意見。

宏碁智醫總經理許銀雄分享「智慧醫療落地策略」，他認為產品落地是許多科技業進入醫療領域面臨的最大挑戰。業者須確認目標客戶與需求、設計商業模式、導入臨床、業務推展、經營品牌並進軍海外市場。以宏碁糖尿病視網膜病變診斷軟體為例，須依據不同醫學中心的醫護流程不同而找到可行的商業模式。

眾匯智能健康（醫聯網）創辦人王欽堂的演講主題為「遠距醫療的創新與發展」，說明疫情持續下，如遠距看診、遠距手術、遠端照護帶來新商機。台灣發展遠距醫療獲利策略並輸出海外市場，首要找到創新收費模式。以美國為例，疫情期間美國聯邦通訊委員會提出「遠距醫療計畫」，以公部門推動為照護者提供遠距照護服務之寬頻IoT裝置，擴大遠距醫療市場。