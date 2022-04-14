《當代法律》雜誌社贈書給高雄市圖書館，高巿圖回贈感謝狀。左起高巿圖代理館長林奕成、《當代法律》總編輯廖義銘、南部總監莊尚諭。(《當代法律》提供)

今年1月創刊的《當代法律》雜誌社總編輯廖義銘與南部總監莊尚諭日前拜會高雄市立圖書館代理館長林奕成，致贈《當代法律》雜誌提供期刊閱讀，高市圖也歡迎社會資源充實館藏。

曾任高雄大學法學院長的廖義銘說，《當代法律》在今年1月11日司法節創刊，每月10號出刊，截至目前已第4期，以法學界第1名的法律雜誌期許，主筆群皆是司法檢調機關與法律界的大律師，對於當前最新最熱門議題，在法律層面給予讀者最先進的法律相關實務知識與探討，內容並非學術性論述，而是以通俗易懂的角度讓讀者接觸。

莊尚諭表示，《當代法律》發行對象為司法檢調、警政機關、各縣市法律相關團體、上市櫃企業負責人、金融相關團體、想了解當代各種產業法律問題的專業人士或民眾等，未來也將在南部舉辦法律講座，期許有朝一日成為法學界的《天下》雜誌。

林奕成感謝《當代法律》贈書給高雄市立圖書館總館，高市圖2017年成為全國第1個行政法人化公共圖書館，分館雖有60幾家，但受限於預算不足，軟硬體設施經費都需要社會資源挹注。目前也設有社會資源部，與社會企業產業合作，對於企業書籍贈書與公益型捐助等合作，都歡迎洽談。