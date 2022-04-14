為延續旗津券帶來的商機，高雄市旗津旗后商圈發展協會16日特別舉辦第3屆的「旗津吃通海」活動，主辦單位特別加碼千份「旗津雙倍券」，遊客可以100元現金換購面值200元的商圈消費券，在當地近百家合作店家攤商使用，還能搭配還未使用的旗津券，到旗津吃喝玩樂一整天。

旗后商圈發展協會理事長陳昱宏特別感謝市府力挺旗津，不僅日前發放超過17萬份旗津券提升在地商機，成功帶動店家攤商生意回溫5成，更連續5個週末假日在旗津舉辦音樂活動，吸引遊客消費。

高雄市經發局局長廖泰翔表示，今年初雖因疫情衝擊影響商機，但在市府與在地商家合作協力推出多元方案發放旗津券，民眾響應熱烈，成功帶動人潮回籠。同時私心推薦「吃通海」活動中，有雞腿和烤小卷的澎派限量「津弁當」，廖泰翔說，隨餐附贈印有旗津特色的精美包巾，極具收藏價值，呼籲遊客要把握機會不要錯過。(品觀點記者張雅雲/高雄報導)