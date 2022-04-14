金鐘女配孫可芳與李淳合演電視電影《洞裡的月亮》，劇中孫可芳出生於廚師世家，與男友李淳夢想在台北開一間私廚餐廳。開鏡前導演就要求兩人互相做菜給對方吃，零廚藝的孫可芳按照室友給的「鹽蔥雞肉丸」食譜，竟做出一顆手掌大的巨丸子，李淳則做乾拌麵，孫可芳大讚李淳廚藝，李淳卻在記者會現場說真話，「妳的丸子真的很乾。」笑翻所有人。

孫可芳說男友劉冠廷不會抱怨她廚藝不佳，只會抱怨她食慾過佳，心情不好時可一口氣喝下3杯珍奶。李淳提到女友邱小姐，對他的廚藝讚譽有佳，尤其疫情期間時常下廚，再加上接演這部戲後，有名廚阿發師指導，刀法和煮飯速度都變快，他曾料理紙包烤鮭魚，蛤蠣絲瓜，爸爸李安讚不絕口。

到台南拍戲時，身為在地人，孫可芳帶著李淳狂吃，「我不走觀光客路線，會吃廟口小店吃白糖粿，都是我熟悉的味道。」食慾超好的孫可芳在拍戲期間也不斷地進食，尤其熱愛軟糖、餅乾零食類；很少吃零食的李淳，跟著她吃吃喝喝，居然胖到臉不連戲，讓李淳哀怨說：「妳吃的量是兩倍，但都沒胖，我只是跟著妳吃，我就變胖。」直指孫可芳是壞朋友。

李淳說疫情期間將近兩年多沒拍戲，都在練習武術，還特地飛到香港和洛杉磯拜師學武，包含永春拳、少林拳、跆拳道、泰拳等。他認為學武術是很好認是自己的過程，「原以為自己很堅強，但練到身體不行時都會想放棄，但還是要繼續打。」練功的生活早睡早起，精神變得很好，他轉頭問孫可芳要不要一起練武？孫可芳秒回：「有吃的嗎？」

《洞裡的月亮》將於4月15日晚間10點於中視首播、4月16日My Video線上播出、4月17日中天娛樂台晚間10點播出。