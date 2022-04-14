主計總處預估今年痛苦指數超過6％，創下十年來新高。行政院發言人羅秉成14日表示，政府會持續進行物價穩定措施，並透過補助方式，盼減輕中低收入戶、脆弱族群等生活負擔，度過這波難關。

至於延長紓困特別條例，羅秉成強調，行政院長蘇貞昌已請相關部會就防疫、紓困兩部分予以盤點、盡速完成，待延長的範圍、時間出爐後，將盡快送交立院同意。

物價上漲壓力持續攀升，主計總處主計長朱澤民昨天指出，隨著消費者物價指數上漲率（CPI）走高，今年通膨率加上失業率的痛苦指數預料超過6％。

羅秉成說，受國際通膨影響，各國物價指數都有波動，台灣也不例外，民生經濟受輸入性通膨衝擊影響，政府會持續進行物價穩定措施，並適時提高相關部會預算，透過補助方式，盼減輕中低收入戶、脆弱族群等生活負擔，度過這波難關。

而全球原物料漲價，黃豆、小麥、玉米價格備受關注，農委會副主委陳駿季說，估算8月進口的玉米期貨價格將調漲，農委會首要確保量的足夠，進口部分，已協調飼料業者訂單確保至8月，並同時下訂至12月的訂單。

陳駿季說，台灣目前玉米栽種面積1萬5,000公頃，大概可以供應1周左右，未來希望能達到5萬公頃，預計8月起會執行擴大面積方案，讓玉米糧食的自給率達到6％左右，可以支撐3到4周。

陳駿季也說，水稻替代玉米的飼料配方已經完成，將適當釋出公糧的米，適度用稻米取代部分玉米，減緩壓力，同時也推廣米穀粉取代小麥，降低小麥漲價影響。