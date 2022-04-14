從獨資到中美合資壽險、再到獨資，後來成為上市公司，三商美邦人壽2023年7月將成立滿30年，在30而立前夕，兩大股東辭去董事長及副董事長，訴求要轉型為全專業經理人的壽險公司，1999年以「少主」之姿加入三商壽的陳翔玠在辭任後給內部員工一封信，期許轉型由全專業經理人帶領的三商壽，能創新高峰。

1993年7月成立的三商壽，是三商投控（原三商行集團）的子公司，2001年與美商大型金融集團MassMutual策略聯盟，並更名為三商美邦人壽，2010年由三商行買回美商手中持股，但名稱繼續延用，2012年正式掛牌上市，2017年第三季資產破1兆元，晉身國內兆元企業。

在三商壽前10大股東名單中顯示，三商行及關係企業持股逾48％，另一大股東翁家的樹人投資占5.11％，三商家族中老三陳翔玠，亦是集團中原負責金融事業者，在2016年由副董升任三商壽董事長。

以下為陳翔玠內部信全文：

各位三商美邦的夥伴們，大家好：

2022年三商美邦人壽邁向三十，一路走來夥伴們的認真打拼、辛勤付出，成就三商美邦為資產上兆的規模企業，我跟各位一樣，很自豪的站在三十年里程碑上。

1999年我加人三商美邦人壽，2016年擔任董事長，期間經歷企業煇煌及不凡的春秋，·充分感受到夥伴們的活力與熱情，並見識了互相扶持與團隊的力量，這就是三商美邦三十年屹立不搖的精神與文化。

三商美邦人壽近年來積極推動專業經理人機制，並落實公司治理，我與副董事長已完成階段性任務，於本日（4/14）董事會後辭任，未來將順應趨勢推動全經理人經營，由專業人士接續帶領三商美邦人壽向前邁進。

董事長乙職將由總經理陳宏暫時代理，仍將秉持嚴謹的公司治理、風險管理，持續推動企業文化及數位轉型，以「一句承諾，一生的朋友」的品牌精神，為社會、保戶、股東及員工創造更高的價值；相信有同仁們攜手同心，全力以赴的奮鬥，三商美邦人壽將再創高峰，成為頂尖卓越的標竿企業。