5月報稅季將至，KPMG安侯建業聯合會計師事務所指出，今年報稅最大差異包括基本生活費提高、個人稅務居民身分認定放寬、預售屋買賣查核課稅。

KPMG安侯建業家族稅務辦公室主持會計師洪銘鴻指出，民眾今年申報所得稅除了可以享受到省稅紅包外，但也要注意今年的所得稅申報有幾個跟以往不同的地方，今年申報時需要特別注意，萬一報錯了，除了會被國稅局補稅，更糟的是可能會被裁處罰鍰，小心瘦了荷包。

5月報稅季將至，因應國內物價上漲與民眾所得情況，政府將110年度（2021年）的每人基本生活費由前一年的18.2萬元調整為19.2萬元，為歷年調幅最大，有利於家庭在今（2022）年5月申報綜所稅時節省稅金。

在個人稅務居民身分認定方面，因應疫情，各國政府採行邊境管制、限制旅行或強制檢疫等措施，及企業要求員工居家或異地辦公，皆可能造成個人跨境移動改變或於疫情期間停留於工作地點無法返國，進而引發依其在我國境內居留天數認定個人居住者身分疑義。

考量各國政府或企業採行前開相關防疫措施屬緊急及具暫時性質，財政部對外發布新聞稿，不宜因而改變個人關於居住者或非居住者身分認定，扣繳單位給付各類所得、營利事業分配股利、盈餘，或個人辦理綜合所得稅結算申報時，倘對於身分認定尚有疑義者，建議可按以前年度申報方式先行申報並備妥相關事證（說明為何無法返台或離台），於稽徵機關有查核需要時提供認定。

KPMG安侯建業稅務部協理楊華妃提醒，有關提供說明為何無法返台或離台的相關事證，可能因受疫情影響導致國境封鎖或班機取消，國人因此被迫滯台或無法返台，如僅因外國疫情嚴重，國人是回台避疫情進而導致本來為非我稅務居民身分之國人，因居留天數超過183天變成具有我稅務居民身分，則依所得稅法相關規定，雖然所得給付單位有先依相關規定按非我國居住者身分就源扣繳，但具有我稅務居民身分者仍須在五月所得稅申報季申報個人所得稅。如因申報個人所得稅，按其所應適用的累進稅率超過20％以上，則所得人將有補繳稅款的可能。

另在預售屋買賣部分，為遏止預售屋炒作亂象，內政部推動「平均地權條例」修法，行政院已通過該草案，除配偶、直系、二等親或特殊情形，將限制換約轉售預售屋，政府此次修法，已有不動產專家預估將有一波預售屋下車潮。

KPMG安侯建業稅務部協理陳信賢表示，財政部自99年起就已經將預售屋買賣資料納入課稅資料的蒐集範圍，只要透過電腦資料庫自動查對預售屋買受人及交屋後登記所有權人是否為同一人就可以勾稽是否有買賣預售屋，所得人千萬不要心存僥倖，以為預售屋買賣不須經過地政事務所登記，國稅局就掌握不到所得資料。

此外，因房地合一稅2.0已將預售屋買賣納入房地合一稅的課稅範圍，因此，如果民眾是在110年7月1日之後才買進預售屋，則須注意預售屋買賣因受取得時間點不同的影響，將會適用不同的所得稅申報規定。

陳信賢提醒，如果民眾在110年6月30日之前出售預售屋，屬財產交易所得，要在111年5月併入綜合所得稅申報，依綜合所得稅適用累進稅率5～40％課稅；但如果是在110年7月1日以後出售預售屋，將視同房屋及土地交易，按持有期間課以不同的稅率，於交易日後30天內申報。一般而言，預售屋至完工過戶期間約為二年至五年，未來買賣預售屋，可能將面臨適用35％較高的稅負。因此民眾如有今年有出售預售屋計畫，要注意出售時點將會影響申報方式及稅額。