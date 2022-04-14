國民黨左楠區市議員擬參選人李昶志力邀立委江啟臣輔選。（柯宗緯攝）

國民黨高市左楠區市議員初選5名新人搶1席提名，競爭相當激烈。今（14）日黨內提名登記作業，繼稍早白喬茵找來台南市長擬參選人謝龍介助陣後，另名新人李昶志則力邀立委江啟臣輔選，江肯定李昶志是10年資深幕僚，學經歷相當豐富，樂見國民黨年輕人問政，希望能為國民黨在年底大選贏得勝利。

李昶志今由江啟臣及高雄青工總會長黃韻涵陪同登記，李昶志說，自己今年34歲，參選主因希望把在地青年聲音帶到議會，他提出督促市府改善空汙、發展左楠宗教觀光、督促改善市場周邊交通、停車問題等。

身兼全國外送產業顧問的李昶志提到，各縣市現在在訂定外送平台業者與外送員管理條例，但都缺乏對外送員的保障，他也當面向江啟臣請命，希望能在立院訂定專法

江啟臣指出，李昶志在國民黨當幕僚已有10年經驗，歷經大小戰役，從中部立委幕僚、黨主席辦公室發言人、總統大選發言人，高雄市長發言人或隨行，從中央到地方經歷非常完整，還繼續充實自己，現在就讀博士班。

江啟臣說，樂見國民黨年輕人有熱情、接地氣的人才參選，競爭都有輸贏，不管結果如何，希望大家都秉持運動家的精神，在初選過後，大家團結一心為年底大選贏得勝利。

至於高雄市長人選仍「難產」，江啟臣說，應由高雄市民來做選擇，現在黨中央正努力徵詢當中，就尊重黨中央最後決定，前陣子也看到很多地方人士或民代積極勸進一些人，但不管如何，在黨內的規則跟制度底下，大家公平來競爭，最後產生人民能支持的人選，進一步讓高雄更好，這是我們共同的目標。