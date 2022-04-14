法國皇室御用珠寶CHAUMET即起在台舉辦「Virtuoso Conversation」珠寶展，地點選在充滿文化氣氛的百年古蹟「樹心會館」，並邀請4位台灣新銳藝術家共襄盛舉，會場以大自然的四大元素「風火水土」為主題，展出77件總價逾9億元的頂級珠寶，奢華珠寶與藝術對話，充滿文化品味。

法國珠寶品牌CHAUMET即起在台舉辦「Virtuoso Conversation」，以刺繡編輯藝術品詮釋「風」元素的珠寶之美。（CHAUMET提供）

CHAUMET與藝術對話的「Virtuoso Conversations」全球巡展，第一站是在日本橫檳，台灣則是全球第二站，台灣場由策展人游智皓策劃，邀請四位台灣本地藝術家參展，包括梭織藝術家李偵綾、花植藝術家賴怡璋、書法大師紀冠地、陶瓷藝術家王元德等，分別以「風火水土」四大寰宇元素創作，藉此呼應CHAUMET珠寶之美，其中一幅紀冠地的水墨作品《凡登廣場12號》，已蒙CHAUMET巴黎總部收藏，為這場珠寶展更添佳話。

CHAUMET的Bague Nuages d’Or珠寶戒指。（CHAUMET提供）

創立於1780年CHAUMET迄今已有240年歷史，精湛工藝從歷代高級珠寶工藝大師代代相襲，傳至今日，其中又以金工獨家技法「刀鋒工藝」（Fil-couteau）最為人所熟知，加上獨道的藝術品味和設計美感，珠寶作品深受歐洲皇室貴族的喜愛，光是為歐洲皇室打造的冠冕就多達3千多頂。

CHAUMET以太陽為主題的Collier Soleil Glorieux項鍊。（CHAUMET提供）

為了突顯CHAUMET珠寶工藝之美，展場以清代皇室「多寶盒」的概念分為「風火水土」四大展區，「風」以隨風飄逸的刺繡編織藝術品，襯托CHAUMET蝴蝶胸針、蜜蜂胸針和月桂葉皇冠等珠寶作品臨風搖曳之美。「水」則花植藝術勾勒鏡花水月的浪漫意象，烘托鑽石、藍寶石等珠寶作品明亮通透、耀眼奪目的奢華品味。

充滿中東建築風情的SHEHERAZADE孔雀石戒指。（CHAUMET提供）

「火」則以書法水墨作品勾勒火焰的優美曲線與線條，與CHAUMET的Soliel de Feu系列胸針、Josephine Aigrette Imperiale紅寶項鍊完美呼應。「土」則以陶瓷作品對比珠寶平衡與對稱的結構之美，充滿創意與巧思。

CHAUMET乾隆（Qianlong）玫瑰金丹泉石戒指，充滿中國建築意象之美。（CHAUMET提供）

CHAUMET Firmament Apollinien藍寶石項鍊，呈現月桂葉隨風搖曳之美。（CHAUMET提供）