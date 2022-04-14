2022高雄國際HI-END音響大展在音響玩家心中始終地位崇高，即日起在高雄國賓大飯店盛大開展，逾200個國內外知名品牌、在81個展房展出最新的頂級音響設備器材，音響組合最高售價達2000萬元。高雄市經發局指出，高雄音響展為國內最具規模的2大音響展之一，吸引不少中、北部音樂愛好者及廠商南下參展，4天展期可望帶來可觀商機。

高雄市經發局局長廖泰翔致詞時指出，台積電已於12日通過環評、預計6月建廠，市長陳其邁上任後，高雄新增投資已近5千億，未來5年內高雄整體半導體和科技產業投資可觀，將創造超過4萬5千個高階就業機會，許多平均年薪都將突破百萬，高雄未來發展指日可待，也將創造更多高階商業和服務需求，薪資提升外溢效應會帶動商業、服務業、HI-END音響等第3級產業發展。

高雄音響展主辦單位、高雄市電器同業公會理事長夏惠屏指出，高雄國際HI-END音響大展與台北音響展並列為國內最具規模且定期舉辦的音響展，已連續20年於高雄國賓飯店舉辦，每年舉辦都吸引超過萬人購票參觀，經統計有約15%是來自台中以北，今年展房多達81間，逾半是北部廠商專程南下參展，每年展房數都供不應求。

夏惠屏表示，今年高雄音響展仍匯集國際知名音響業者展示最新的頂級HI-END音響器材，包括B&W、T+A、Dynaudio、Burmester等，音響組合最高售價達2000萬元，現場不僅有沉浸式體驗展房，還規劃一系列多達10場的音樂音響主題講座，開幕典禮也邀請在地古典吉他演奏家張皓翔演出，即日起至17日每日上午10時至下午6時展出，民眾可在捷運美麗島站搭乘免費接駁車到現場購票入場。

主辦單位並預告，因高雄國賓飯店將整建，本屆將是高雄國賓音響展最終回，明年起音響展將移師高雄圓山飯店舉辦。高雄市經發局指出，市長陳其邁上任後積極推動高雄會展聯盟，整合軟硬體產業鏈並辦理系列體驗之旅活動，積極搶攻觀光會展商機。(品觀點記者張雅雲/高雄報導)