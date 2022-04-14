吳福順（左）、郭姮娥（右）夫婦退休後，回到台南市將軍區種植蘭花。（北台南家扶中心提供／張毓翎台南傳真）

吳福順（右）、郭姮娥（左）每年暖心捐贈蘭花給北台南家扶中心義賣，9年以來持續不間斷。（北台南家扶中心提供／張毓翎台南傳真）

吳福順、郭姮娥夫婦退休後，回到台南市將軍區種植蘭花，每逢3、4月開花期間，暖心捐贈數百株的蘭花給北台南家扶中心義賣，9年以來持續不間斷，今年捐贈的蘭花目前放在北台南家扶中心的服務據點義賣，1株80元、2株150元的超實惠價格，近日吸引許多民眾前往搶購。

將軍區花農吳福順對蘭花情有獨鍾，原本在北部經商的他，閒暇之餘喜歡種植蘭花，退休後與在學校擔任輔導主任的太太郭姮娥，返回家鄉投入更多時間，在鑽研蘭花品種及培育蘭花，許多國內外買家都會慕名前來採購。

北台南家扶中心督導吳宜菁表示，吳福順、郭姮娥夫婦一開始會將部分培育的蘭花，免費送給鄰近學校，讓校方自行布置，將校園點綴地美輪美奐，後來他們夫婦倆得知家扶每年得籌措大筆扶助弱勢兒助學金，也大方捐出蘭花讓家扶義賣，協助籌措助學金。

吳福順、郭姮娥夫婦今年準備6000至7000株，提供北台南家扶中心義賣，義賣地點除了新營區東興六街的北台南家扶中心，也有在新營區大同路的家扶物資銀行，以及佳里服務處、永康服務處、玉井國小內的玉井駐點。

吳宜菁說，目前已經義賣將近2000株，現有的賣完，還會再陸續補充，預計每周都會上架更新不同的蘭花，歡迎民眾參觀、選購。

前來選購的陳小姐說，母親節即將到來，以往都是送康乃馨，今年特別選購粉紫色系的蝴蝶蘭，除了因為花期可以長達1、2個月，比其他花卉更久，且蝴蝶蘭優雅又柔和的色澤，也深受很多人推崇，擺在家裡客廳或房間都很適合。