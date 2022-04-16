英國廣播公司新聞網（BBC News）報導，一顆慧星正以每小時2萬2000英里（約3萬5400公里）速度朝地球方向飛撲。它的慧核比普通慧星大出50倍。

美國國家航空暨太空總署（NASA）的哈伯太空望遠鏡（Hubble）測定，這顆彗星的冰核質量約為500兆公噸、寬85英里（136.8公里），比美國羅德島州（Rhode Island，面積3144平方公里）的面積大。

這顆彗星2010年首次被發現，但直到現在才藉由哈伯太空望遠鏡證實其存在，它比天文學家以前見過的任何彗星都要大。

但無須擔心，這顆彗星與太陽的最近距離是10億英里，而且要到2031年才會抵達，因此不會對地球造成影響。

加州大學洛杉磯分校（UCLA）天文學暨行星科學教授朱維特（David Jewitt）說：「我們一直猜想這顆彗星一定很大，因為在如此遙遠距離下它還是十分明亮，如今證實它確實大。」

NASA描述這顆結冰的泥球是個龐然大物，「朝我們飛撲而來」。由於這顆彗星是由天文學家伯納迪內利（Pedro Bernardinelli）和柏恩斯坦（Gary Bernstein）發現，所以命名為伯納迪內利－柏恩斯坦慧星（Bernardinelli-Bernstein）。（譯者：陳昱婷/核稿：張佑之）1110414