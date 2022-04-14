（華南銀行搶佔網購消費客群，發行SnY信用卡，網購最高10％、指定通路20％回饋。 圖／華南銀行提供） 華南銀行宣布發行專屬SnY數位台幣存款帳戶信用卡，並自4月15日起預先受理客戶申請，為搶佔喜愛網購消費客群，符合條件即可享有「國內網購消費回饋5％」、「海外網購消費回饋10％」及「指定通路20％，含foodpanda、Uber Eats、Netflix、Spotify、台灣大車隊及台灣Pay（不含感應支付)」等超高現金回饋權益。只要擁有華南銀行SnY數位台幣存款帳戶，即可申辦「SnY信用卡」，核卡後完成申請華南銀行Line消費通知，綁定華銀支付及登入SnY App等3項條件，就能輕鬆享有網購消費5％現金回饋，使用SnY帳戶授權扣帳成功及當期帳單消費滿1,000元，還能再享海外網購加碼至10％及指定通路20％等消費回饋。此外，華南銀行為落實綠色金融2.0政策，「SnY信用卡」將以PETG環保材質製造，且為減少碳足跡，該卡僅限透過線上申請，並提供申請電子帳單享有終身免年費之優惠。今年度首次開立SnY帳戶客戶，即日起至12月底，存款新臺幣10萬元（含)以內，無條件享有1.2％基本優利，每月符合信用卡消費、華銀支付交易或結購結售外幣等條件，存款年利率最高還可加碼到1.5％。SnY帳戶客戶還能享有申購華南銀行定期（不）定額基金手續費優惠、跨行提款與跨行轉帳每月分別各10次免手續費等專屬回饋，快來申辦華南銀行SnY數位存款帳戶及SnY信用卡，超多優惠讓您虎年虎利high。