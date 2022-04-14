呼應全球淨零排碳目標，全聯生鮮企業今年起強化節能減碳，4大系列綠色商品包括台灣鯛背肉、好欣豬、動福雞蛋與We Sweet甜點、READ BREAD吐司等烘焙商品，其中契養台灣鯛更以AI智能養殖、魚電共生，今年契養面積已達1千公頃，契作量將從6,000噸提升到9,000噸，成長近五成，且同步年產綠電230萬度。

全聯表示，台灣鯛去年銷售噸數達5,500噸，自2019～2021年度銷售金額逐年皆有2位數成長，去年銷售金額超過5億元，熱銷前三名包括吳郭魚、鯛魚腹片、鯛魚排包辦，總共銷售金額約4億元，佔整體業績近7成。

全聯從2020年開始積極經營台灣鯛系列商品，特別於優良契約養殖場口湖魚類生產合作社共同推廣台灣鯛，不僅從養殖的源頭到加工，17道嚴謹工序打造安心食材外，今年全聯與口湖魚類生產合作社同步邁向環保節能目標邁進，全聯契養面積達到1,000公頃，契作量約從去年6,000噸大幅提升至9,000噸，且2022年進化以「AI智慧養殖」達到碳中和、節能、生態養殖、綠能政策等目標，未來全聯所販售的台灣鯛全品項皆可源自智能養殖區。

全聯指出口湖魚類生產合作社為突破現況，自2019年開始積極投入AI智能養殖漁業的行列，斥資上億元，於今年完成面積1.2公頃的第一期智能養殖示範區，共有22座智能池，擁有多項優點，包括漁民只要透過App 24小時智慧遠端監控、控制溫度、自動投餌、投藥，讓漁民不再需要24小時守候魚池旁，可降低漁民工作負擔。

而傳統養殖因超抽地下水等爭議，口湖魚類生產合作社透過AI智能養殖的淨水和回收系統有效節省循環水資源，過往每一池約需2萬噸半鹹淡水，進化後每一池僅需300噸的水，大幅減少93％用水量，同時在魚池上方架設太陽能板，結合綠能管理系統，可達到降溫和節能，相較傳統養殖可減少一倍用電量，預估太陽能板1天可發電1000KW，而22個智能養殖池一日用電約240KW，整體發電量大於用電量，園區內一年更可產出230萬度綠電。

除了綠能、節能外，智能養殖池底部設有排污孔，汙水可循環再生，與傳統養殖方式相比可減少7成損失，每3個月可收成一次，年產量提高23倍；目前全聯所販售年銷量達7,500萬元的「台灣鯛背肉」即是全面採用魚電共生的養殖原料魚，魚肉無土味。

此外，全聯和供應端也努力朝向ESG發展，藉由改變飼養的過程來降低碳排放量，開賣4支具備碳足跡標籤的「好欣豬」產品，減碳標籤為廠商三年內達3％以上減碳量；台東生長的「好欣豬」講究飼養環境，以架高的豬舍讓豬隻在鐵架上活動，飼料中添加納豆菌與酵母菌等益生菌取代藥物，同時具有產銷履歷驗證，造就出LV等級的精品豬肉。

全聯表示，好欣豬產品2021年度銷售超過30萬份，今年碳足跡的好欣豬產品，年底前將陸續導入6支商品；而永續食材還有全聯700多家門市設置「動福蛋專區」，包含幸福牧場蛋黃香人道雞蛋、瑞牧平飼動福蛋、大成散步雞、大成散步雞（紅蛋）褐藻蛋、究巢動福紅殼蛋等，已在全台700多家門市販售；而在甜點、吐司系列也陸續獲得動物福利標章認證。