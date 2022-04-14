飼料成本大漲，國內酪農成本吃緊，盼調整生乳收購價，日前農委會召集乳業協會、酪農協會等相關單位討論，對於是否調漲仍「喬不攏」；不過，與會的中華民國乳業協會理事楊梅貴表示，雖然生乳價未有共識，但他們爭取針對前4個月售出的生乳每公斤補助3元，農委會已允諾將帶回去討論。

「生乳收購基礎價已12年沒變動」，不少酪農反映，乳品廠、消費者講求喝到「高品質鮮乳」，牛要吃好的草、設備要機械化，加上環保意識高漲、勞工工資攀升，投入的成本愈來愈高，大家都快撐不住，且近期飼料成本「瘋狂漲」，像牛吃的苜蓿乾草，原本每公斤13元，這個月已經到18.5元，最近又通知下個月要漲到19元，實在無法接受。

關於乳價議題，農委會4月12日召集相關單位在嘉義縣太保市開會，中華民國乳業協會理事楊梅貴，同時也是乳價評議委員之一，她表示，當天農委會派員下來主持，由於乳價調整機制有一個9項飼料配方原物料的計算基準，且每年9月才決議下年度的生乳收購價，乳品廠自然不同意現在就漲價。

楊梅貴表示，生乳在不同季節有不同收購價，每年12月到隔年3月冬季的生乳收購價，比夏季每公斤少了5至6元，冬天突然面臨原物料的高漲，每一個酪農都吃不消；為了顧及產業的生存，農委會欲提出補助方案，乳協建議可針對去年12月到今年3月酪農售出的生乳，每公斤補助3元，會中農委會允諾會帶回去討論。

楊梅貴提到，補助雖然可能只是杯水車薪，但許多酪農從去年就開始虧損，現在4月雖然是暖季，如果物價一直往上攀，大家只會一直做白工；不過，她也強調，畢竟現在沙士、汽水都漲價，牛奶怎麼可能不漲，「酪農不希望一直倚賴農委會補助，最根本的方法，仍是盼循原本機制，提升生乳收購價，得到更公平的對待」。