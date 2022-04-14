梁朝偉飾演被空姐女友分手的663號員警。（CATCHPLAY提供）

名導王家衛經典片《重慶森林》中影壇雙帥梁朝偉與金城武皆飾演失戀的員警，一個流連在人來人往的小吃店，一個徘徊在龍蛇雜處的重慶大廈裡，分別與店員王菲和女毒犯林青霞發展出宛如日與夜截然不同的邂逅。王家衛首次與王菲合作，就被她清新脫俗又古靈精怪的表演驚豔，大讚這是他拍過的女演員中最特別的一個。

王家衛說「她不需要用力去演戲，她很有天賦。她是，你叫她去做什麼，她就有辦法讓這個角色成為自己的一部分，她很輕鬆地做到了。」也觀察到演戲經驗豐富的梁朝偉與王菲對戲時的微妙變化，「梁朝偉演戲是有很多把刀的，他演得很好、很有方法，但對上王菲那些方法是派不上用場的，因為他發現對方是無跡可尋的，他只好放棄那些刀，看看對方是怎麼做的。我覺得《重慶森林》之後的梁朝偉，演戲跟之前是完全不同的。」

王菲飾演午夜快車餐飲店的店員，在拍攝一開始，他們在人潮眾多的中環，站在快餐店裡面對鏡頭，同時還有上百位川流不息的路人來回經過盯著她看，讓她相當緊張。為了讓王菲感到自在，王家衛決定在現場放音樂直接收音，幫助她自由發揮，因而造就了王菲邊跳舞邊準備餐點的經典畫面，連好萊塢鬼才導演昆汀塔倫提諾看了都被王菲的圈粉：「以後只要聽到〈California Dreamin’〉這首歌，我就會想起王菲在跳舞，每個人看了這部電影都會迷戀上她。」

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