疾病管制署今公布最新的預防接種受害救濟審議結果，共有7案核予救濟，分別為2案莫德納以及5案AZ，其中一名40多歲女性因接種AZ疫苗後13天出現頭暈、全身無力及頭痛症狀，診斷為血栓併血小板低下症後群，核予救濟金250萬元，為目前新冠疫苗受害救濟非死亡個案救濟金額最高的個案。

根據疾管署公告「衛生福利部預防接種受害救濟審議小組第176次會議紀錄」，本次共審議45件新冠疫苗接種受害救濟申請案，其中38案不予救濟；核予救濟的7案包括莫德納2案及AZ 5案，分別核予3萬元至250萬元不等。

本次核予救濟金250萬元的個案為台北市陳姓民眾，於接種AZ疫苗後13天因因頭暈、全身無力及頭痛就醫，血液檢驗結果顯示血小板低下、D-dimer嚴重上升，且有腦靜脈竇血栓及肝靜脈血栓合併蜘蛛網膜下腔出血現象；由於個案無慢性病史，也無其他疾病足以引起血栓併血小板低下症候群因此研判與接種新冠疫苗相關。疫情指揮中心發言人莊人祥表示，該個案為台北市40多歲女性。

一名台南市許姓民眾於接種莫德納疫苗6日後死亡，死亡證明書記載死因為心因性猝死、心血管疾病，個案未進行病理解剖，病歷並未記載其他疾病史足以解釋死因，且個案死亡發生於接種疫苗後可能發生心肌炎之期間。其死因無法確定與接種疫苗之關聯性，依據《預防接種受害救濟基金徵收及審議辦法》核予救濟金50萬元。

另有一名台南市黃姓民眾因接種AZ疫苗後10日出現頭痛、雙腳及背部瘀青情形，胸部電腦斷層檢查顯示有急性肺栓塞，血小板及 D-dimer檢驗結果符合血栓併血小板低下症候群之臨床表現，經靜脈注射免疫球蛋白及口服抗凝血藥物後改善，核予救濟金15萬元。