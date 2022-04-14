大S（徐熙媛）上月8日宣布閃嫁韓團「酷龍」成員具俊曄，引發熱議，具俊曄隔天隨即為愛飛台，結束隔離後住進大S豪宅，展開新婚生活。他來台後也沒閒著，上周五原定在信義區夜店「Ai Nightclub」表演，因有確診者足跡，將活動延至明日舉行，今(14日)本土確診人數飆至874人，他無懼疫情將照常演出。

大S經紀人廖瑋琪表示：「明晚歐巴是受邀演出嘉賓，這部份我們完全尊重主辦單位的決定。」至於小S是否會到場為姊夫具俊曄加油打氣？小S透過經紀人回：「應該吧。」並附上一個加油的圖案。