兆豐金(2886)今日（4/14）舉辦線上法說會，兆豐金旗下兆豐銀是國內最大的外匯銀行，兆豐銀的外幣滋息資產占比約4成，針對今年FED加速升息，台灣央行也啟動升息循環，公司預估FED和台灣央行若都各升息1碼，利息淨收益將增加約17億元台幣，但由於金融市場競爭激烈，同時升息可能會影響經濟前景，因此，升息對獲利實際拉升數字，也會和客戶的議價能力有高度相關。2022年全球進入升息循環，動態調整資產負債配置，擴大利差，也是兆豐今年的重要成長動能之一。

兆豐金控去年稅後淨利達257.3億元，相較2020年成長2.9%，其中，銀行子公司2021年稅後淨利達184.6億元，在低利環境及財務操作難度大增的情況下，仍繳出穩定的成績；另外，票券子公司稅後淨利達32.8億元，相較2020年成長11.8%；證券子公司更是連續3年衝破雙位數字，達27.5億元，相較2020年成長77.7%；產險子公司達5.1億元，相較2020年成長67.4%，其他各子公司稅後淨利也都遠優於2020年。

對於今年的股利政策，兆豐金表示，公司一向採取穩健配息，4月董事會後將會對外公告，絕對不會讓投資人失望。

兆豐金控總經理胡光華表示，今年隨全球疫情漸趨穩定，各國經濟景氣逐漸復甦，惟全球仍面臨通膨籠罩、地緣政治情勢緊張及氣候變遷風險等挑戰。兆豐銀行今年放款主軸將持續深耕聯貸、大企業及集團戶，並掌握供應鏈融資商機、加強中小企業放款及善用信保基金，積極尋求綠色永續金融商機，提升放款動能，穩固企金放款市佔，增加銀行獲利。今年第一季，根據REFINITIV的最新統計，兆豐銀行在包括台泥500億元聯貸，以及力積電312億元等多起聯貸大案的加持之下突破新台幣千億，以高達23.22％的市佔率拿下2022年首季聯貸管理銀行台灣排名之冠，也是市佔率唯一超過二成的銀行。

消金方面，今年度消金放款成長率將以中個位數為目標。考量房貸業務受法規及政策的影響，房貸業務預計成長幅度不大。另目前除了房貸業務外，重點發展業務已擴及至信貸、其他個人貸款等，期望透過爭攬高利差之信貸業務，提升消金放款淨收益。此外在消金手續費的部分，將積極強化財富管理業務，並致力發展新推出的私人銀行服務，以提升手續費收入動能。

在信託商品數位化平台方面：基金、股票、ETF及債券皆可網路下單，保代業務的傳統型保單行動投保在2021年已上線，投資型保單預計在今年第二季上線。另外，2021年兆豐海外獲利較2020年大幅成長63%，表現亮眼。近期受美中貿易摩擦、疫情、地緣政治等多重因素影響下，全球供應鏈更加速區域化、在地化，為了因應趨勢，今年海外業務重點為串聯國內外分行資源、協助台商供應鏈區域移轉與全球布局調整、提供客製化融資服務、並善用海外信保基金、掌握企業海外投資擴廠商機。