2022年花蓮全中運4月16日正式開幕，目前部分賽事已經先舉辦，不過國內近期確診人數暴增，部分選手受找影響必須隔離，恐無法如期參賽，為了不影響學生運動升學權益，教育部體育署提出替代方案，已經取得全中運參賽資格但無法出賽的選手，可向大會申請參賽證明，並可以規定期間內的國內單項賽事參賽成績作為升學申請的依據。

體育署學校體育組組長蔡忠益表示，2020年屏東全中運因為新冠肺炎疫情，從原定4月份舉辦延期到7月，當時是比賽開始前就覺得疫情嚴重可以提前確定延後，那一年也針對所有運動種類，有全國單項比賽成績作為學生運動員升學甄試替代方案。

「不過今年花蓮全中運情況更加複雜。」蔡忠益補充，「目前花蓮全中運還是如期舉辦，但有學生因疫情被限制不能比賽，所以參考2年前屏東全中運狀況，針對無法參賽選手，也有全國單項比賽結果作為替代，不過詳細程序還是要經過運動績優升學輔導委員會討論決定後公告，也由於今年花蓮全中運確定4月16日如期開幕，就不會像屏東全中運那樣額外辦甄試賽，體育署會提醒加快行政作業，讓受到影響的學生盡快瞭解相關資訊。」

體育署副署長洪志昌表示：「有取得全中運資格的選手，可以和大會申請請假，會開參賽證明，可以併著去年4月23日全中運會結束後到今年4月15日舉辦的全國性賽事成績，無法參加全中運者，拿參賽證明及單項賽事成績，作為甄試參考成績，單項賽事如總統盃、青年盃或中正盃都可以，目前公告是100多位選手受影響。」