衛視原創《我和我的鋼四壁》即將邁向最終大結局！劇情進入最後高潮，今晚將祭出隱藏版大明星胡宇威，飾演建案代表集團執行長陳澈。為了這個結尾最大建案，製作人三度勘查場景，終於說服館方借到獨家曝光的場景，還安排劇組專程前往嘉義拍攝，擔任企業代表的胡宇威，也義氣十足，特別空出時間，完成這個重要場面的拍攝！

胡宇威一出場就氣場與帥度破表，他的睿智與慧眼，也將成為「鋼四壁設計事務所」未來發展更上一層樓圓夢的重要推手！對胡宇威來說詮釋這類職人角色並不陌生，但他也笑說在演出本劇時還是有讓他一度腳軟的時刻：「印象最深刻是站在城堡穹頂上演戲的時候，從上往下看真的很壯觀，雖然有點腿軟，但還是要穩住，畢竟是重要的出場戲之一。」

談到這次和鋼四壁四位涂善存、邱宇辰、宋偉恩和管麟合作的感想，胡宇威特別感受到這四個人不管戲裡戲外都是很熟悉彼此、默契十足的好朋友，看起來就像一個真的設計團隊！他也分享印象最深刻的一場戲：「我記得有一場戲是四個人很開心的歡呼，結果其中有一個人差點跌倒，但大家還繼續演，我以為會喊卡，結果是一次過，當下有點愣住，但因為對他們四個人來說卻是很真的狀態、很OK，當下就覺得他們的默契整個氣氛真的很棒！」

看到鋼四壁的演出，曾經也飾演過不少職人角色像是律師、金融行業、總裁、藝術家的胡宇威，也說未來有機會的話，也想挑戰像是設計師、建築師或是更多元化的職人角色，滿足戲癮。衛視原創《我和我的鋼四壁》週一至週五晚上9點於衛視中文台全台首播；星衛娛樂台週一至週五晚上8點，同期首播。