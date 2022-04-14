犯罪電影《售命》找來傅孟柏、曾之喬這對高顏值組合首度在大銀幕互飆演技。其中男主角傅孟柏雖擁有186公分的模特兒身形，卻反差地將主角阿良的「魯蛇感」詮釋得相當傳神，並且和女主角曾之喬有不少親密的互動演出。而為了營造2人的親密感，導演鄧仲謀特地請他們完成一項親密的「肢體遊戲」。傅孟柏必須變成「人體鋼管」，曾之喬則須爬到他身上自轉3圈，且全程不能落地，只有傅孟柏可以從旁協助。導演鄧仲謀表示這是他無意間在網路上看到的國外劇組的肢體互動課程，他表示：「要完成這個練習雙方必須要培養合作和親密度，但真的還蠻有用的，做完這個功課後，他們就比較不怕碰到對方。」而傅孟柏本人則坦言：「真的蠻神奇的，結束之後我和喬喬的互動就更自在了。」

談起這次與曾之喬的合作，傅孟柏坦言對一場「大街狂奔戲」印象深刻且充滿愧疚，這場戲他必須抱著失去意識、全身癱軟的曾之喬在大街狂奔，為此拍了整整一晚。傅孟柏坦言拍攝當天，他先是信誓旦旦地對曾之喬喊話：「你放心，我絕對不會讓妳受傷！」沒想到開拍後還是數度跑到腿軟，他表示：「一想到她的生命安全就掌握在我手裡，腎上腺素還是激發出來，想把這場戲拍好。」儘管自信滿滿，卻沒料到其中1顆鏡頭因場務組突然喊停，讓2人幾乎是飛撞上攝影機，事後傅孟柏驚恐回憶道：「當下覺得超恐怖，深怕她受傷，我已經用盡全力剎車，但她手臂還是撞到瘀青。」然而曾之喬本人卻笑著表示：「那天我演得很輕鬆啊，而且我非常相信他，全身都很放鬆。」卻也忍不住替傅孟柏叫屈：「他就很慘啊，動不動就要被捅刀、被踢，尤其這場戲他全身是血，還要抱著我在大街上跑，真的是蠻辛苦的。」

該片描述27歲的厭世保險員阿良（傅孟柏 飾）一天到晚都在想要怎麼死，生命對他而言只是不停重複跳針，直到某天撿到日本文豪三島由紀夫的遺作《性命出售》他才想通，就算要關門大吉，也應該先來個清倉大拍賣！可是沒想到這條命在網上竟然乏人問津，就在他心灰意冷之際，阿良得知鄰居陳瑜真（曾之喬 飾）的兒子命在旦夕需要心臟移植，正當他猶豫是否捐出心臟時，一位美豔女總裁沈晶（蔡淑臻 飾）開出天價要買阿良的命做人體實驗，同時又冒出一位黑道老大派出殺手鬼臂（李銘忠 飾）綁架了他父母威脅他賣命。阿良沒萬萬沒料到他一文不值的生命，現在竟然大家搶著要！但命就一條，阿良要如何全身而退呢？電影4月29日上映。