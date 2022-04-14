宜蘭環島進香團，目前已知該群聚鏈已有外縣市6人及彰化1人確診。（彰化縣衛生局提供／吳敏菁彰化傳真）

全國疫情持續發燒，彰化縣14日新增5例確者人數，但11日發布的一名彰化確診者，是參加宜蘭環島進香團，目前已知該群聚鏈已有外縣市6人及彰化1人確診，而彰化縣民參加這個進香團的人數多達60多人，彰化縣衛生局不敢大意，目前持續疫調採檢中。

彰化縣衛生局長葉彥伯表示，4月6日至4月10日宜蘭環島進香團，有16台遊覽車，跨越10個縣市，18間公廟、10間旅館、4間餐廳、4飯店，全台17縣市共501人參加，目前已知該群聚鏈已有外縣市6人，包括中部1人、南部5人。

葉彥伯指出，這起宜蘭環島進香團群聚案，大部分都是40-50歲的中年人，其中還不乏有年輕人，彰化最早發現的是1名彰化到台中騎車通勤的上班族，20多歲，施打過2劑BNT，曾於4月6日至7日獨自開車到宜蘭及台北旅遊後出現喉嚨痛，台中診所看診需進一步快篩採檢，4月11日返回彰化PCR採檢CT值18，經過疫調後，發現這名確診年輕人是參加宜蘭環島進香團。

比較讓人擔憂的是，這個進香團參與人數相當龐大，彰化就有60多人參加，還分別坐在不同遊覽車，目前南投1人和南部5人確診，分別都在擴大疫調當中。