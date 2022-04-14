湖口鄉仁慈醫院發生台中婚宴延伸院內群聚感染，匡列居家隔離者有些是送到竹東榮民總醫院隔離，14日下午4時許，有1名居隔者送到竹榮後逃離不見蹤影，醫護人員發現後報警，警方正在追查此人下落。
竹東分局在14日下午4點14分接獲竹榮報案，指有被匡列的患者逃跑，但詳細狀況仍在調查中，衛生局正在了解此案，詳細狀況將再進一步說明。
衛生局長殷東成初步了解，該名患者因與確診者有接觸，被匡列為居家隔離對象，14日下午從湖口仁慈醫院轉至竹東榮民總醫院新竹分院進行隔離，但該名患者抵達醫院後，竟突然逃跑不見蹤影。
湖口鄉仁慈醫院發生台中婚宴延伸院內群聚感染，匡列居家隔離者有些是送到竹東榮民總醫院隔離，14日下午4時許，有1名居隔者送到竹榮後逃離不見蹤影，醫護人員發現後報警，警方正在追查此人下落。
竹東分局在14日下午4點14分接獲竹榮報案，指有被匡列的患者逃跑，但詳細狀況仍在調查中，衛生局正在了解此案，詳細狀況將再進一步說明。
衛生局長殷東成初步了解，該名患者因與確診者有接觸，被匡列為居家隔離對象，14日下午從湖口仁慈醫院轉至竹東榮民總醫院新竹分院進行隔離，但該名患者抵達醫院後，竟突然逃跑不見蹤影。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。