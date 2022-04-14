歌手張惠妹演唱會再新增1名歌迷（案30666）確診，Ct值12。北市衛生局疫調後表示，該個案於4月8日參加小巨蛋演唱會，座位是紫2D區，已匡列居家隔離27人，將發送1萬0059則簡訊。

截至今(14) 日中午，合計已有16例確診者，包含北市10人、外縣市6人，經疫情調查發現曾參加小巨蛋演唱會者，演唱會相關匡列居家隔離合計340人，北市衛生局並已發送足跡簡訊共3萬9154封通知相同場次民眾加強自我健康監測，若發燒、咳嗽、喉嚨痛、流鼻水等呼吸道症狀，可使用家用快篩試劑檢測，早期發現及就醫。