苗栗縣政府為提升勞動競爭力，鼓勵縣內失業、待業或在職勞工培養一技之長，提升個人專業技能，分別規劃辦理職前職業訓練6班及照顧服務員專班訓練8班，將提供超過450人次的訓練機會。

為促進民眾就業，縣府另結合勞動部勞動力發展署苗栗就業中心，在今年度規劃辦理14場次，每場次招募15到22家廠商，全年度提供約7000個職缺，增加就業機會。

縣府勞工及青年發展處14日上午召開「照亮你我 職向薪希望」記者會，由處長彭德俊說明預定開辦的職前職業訓練與長照服務員訓練專班等相關內容。

今年度將辦理6班次的職訓專班，分別為食品加工經典應用班、行動美容師培訓班、客家服飾百搭帽藝製作班及有機作物栽培與加工應用班，並預定於8月辦理複合式餐飲、服裝工業打版設計製作等課程。

另為配合中央推動長期照護政策，今年度以補助辦理訓練的方式，補助社團法人苗栗縣家族照顧協會等8個單位開辦8班次，預計訓練279名長照專業人員，投入長照市場。

勞青處長彭德俊指出，提升就業機會安定縣民生活，一直是縣府重要的施政目標，在縣長的主政之下，招商的金額也提前達到破兆的目標，同時也因為如此，縣府後端提供就業媒合平台機會也非常重要，縣府今年度也特別跟就業中心、大專院校合作，希望可以提供更多的職缺，以提升本縣勞動競爭力。

縣長徐耀昌上午率同勞青處長彭德俊、立委徐志榮秘書楊金福、勞動部勞動力發展署桃竹苗分署苗栗就業中心主任陳懷峰、議員鄭聚然團隊秘書、公館鄉鄉長曾美露、苗栗市公所秘書彭啟瑞及多位工業會、總工會及產業界代表，聯袂主持職訓班啟動典禮，開啟職前訓練及就業媒合機制。

徐耀昌表示，縣府照顧勞工界的朋友無遠佛屆，感謝就業服務中心一年下來約14場次的就業媒合服務，並感謝育達科技大學配合縣府辦理職業訓練讓勞工朋友們向上提升專業技能。

他說，7年來的執政，縣府招商引資就已經破兆，至今已累積1兆200多億元，感謝中小企業榮譽指導委員會協助工策會、工商發展處一起招商引資、提供更多就業機會讓苗栗鄉親有所選擇，未來台積電及力積電兩大公司啟動之後，招募員工數都是一兩千人，定能增加苗栗縣的就業市場。就業中心主任陳懷峰肯定縣府施政，也期待勞、資各取所需，營造安定生活。

勞青處指出，鄉親如果想要參加本年度相關訓練，有符合身心障礙、更生人、中高齡及長期失業等身分者，可獲得全額訓練費補助，其餘學員也有8成補助，相關資訊可 查詢台灣就業通查詢或洽各培訓單位報名。