愛奇藝國際站熱播中的陸劇《原來是老師啊！》由陳學冬和張佳寧主演，講述紅極一時的巨星向東南落難成學校音樂老師，遇見英語老師蘇淇，兩人共同成長的故事。男女主角日前接受愛奇藝專訪，分享拍攝趣事，陳學冬透露，兩人在劇中甜蜜的戲份「非常甜」，甜到他手腳蜷曲的程度，還忍不住爆料：「我們一個吻戲，導演可以拍十幾次，拍到我嘴都麻了！」導演陳安君更一直要求「我還要（你們親得）更激烈一點」，讓陳學冬笑說「滿害羞的」。

提到印象深刻的一幕，張佳寧分享，有場大家在找攝像頭的戲，她不小心抓了仙人掌丟到地上，手雖然很疼，但導演沒喊卡、她也不敢停，結束後發現手上有好幾根刺札進手掌裡，但她也沒大聲嚷嚷，默默的自己摘掉繼續拍戲。

劇中，陳學冬、張佳寧和鄭繁星誤打誤撞成為同居室友，三人同居生活充滿笑料，被問到三人之中，誰是私下最會帶動氣氛的？張佳寧說：「冬冬，三人在一起的時候，基本上都是聽他說話，我是屬於應和的人。」陳學冬笑著回應：「那必須是我呀！」他自認不是很願意做帶動氣氛的角色，但另外兩人也都不是主動的類型，只好由他出馬帶給大家歡笑。張佳寧也大讚，陳學冬私下很溫暖，「他永遠會讓你保持在一個很好的心情上，現場氣氛非常好，我很累的時候，還會給我買奶茶喝。」

回憶起兩人求學時期是怎麼樣的學生，張佳寧表示：「我是比較乖的，喜歡躲在角落裡的那種學生。」陳學冬則是相反，他認為自己是個「很會討老師喜歡的學生」，「我並不是乖學生，是比較另類的，但我很懂得如何讓別人喜歡我，可能是個性的關係，我會主動討好老師或是多表現，所以我雖然學習不是很好，但老師都會特別關心我。」

陳學冬劇中飾演遭逢演藝事業低潮的大明星向東南，在現實生活中，他也曾在工作上遇到不如意，「大家看我可能會覺得一直很順遂，但我跟角色很像的是，都有被大眾誤解過。」他說，早期出道時常被人謠傳一些詆毀性的謠言，後來他陸續參與了幾檔綜藝節目，大家慢慢了解他真正的性格，網友評論才變得理性，「或許帶給大家歡樂也是化解誤會的一個方法。」