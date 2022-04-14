台灣NGO工作者李明哲因網路言論等罪，在大陸服刑期滿5年，李明哲預計明上午自廈門搭乘航班返台；李明哲妻子李凈瑜今發聲明，礙於防疫，李返國第一時間無法面對媒體與朋友，請見諒。

李凈瑜說，據報載，李明哲已經離開監獄正在回家的路上。而她知道的並沒有更多。

她說，李明哲回國後將如同所有人一樣進行隔離防疫，無法在第一時間面對新聞媒體與朋友，請大家包涵諒解。

她強調，倘若一切順利，將於完成所有隔離之後，正式舉行記者招待會。