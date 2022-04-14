李明哲服刑期滿 明上午搭機返台 李妻預告這件事 17:322022/04/14 中時 曾薏蘋 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 李明哲將於14日出獄先飛抵廈門之後，在15日搭機返台。（中新社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣NGO工作者李明哲因網路言論等罪，在大陸服刑期滿5年，李明哲預計明上午自廈門搭乘航班返台；李明哲妻子李凈瑜今發聲明，礙於防疫，李返國第一時間無法面對媒體與朋友，請見諒。 李凈瑜說，據報載，李明哲已經離開監獄正在回家的路上。而她知道的並沒有更多。 她說，李明哲回國後將如同所有人一樣進行隔離防疫，無法在第一時間面對新聞媒體與朋友，請大家包涵諒解。 她強調，倘若一切順利，將於完成所有隔離之後，正式舉行記者招待會。 小鐘接觸確診者爆製作人早知情竟隱瞞 離譜對話曝光惹怒火 台電總處加強防疫措施 第一時間隔離清消 #李明哲 #返國 #李凈瑜 #第一時間 #無法 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 潘政治參選 屏東縣長3人參戰 04:102022/04/12 地方新聞 鼓鼓遭疫波及仍在隔離中 心繫5月演唱會緊盯練團進度 14:422022/04/08 娛樂 女星吃藥減肥 躺床上無法呼吸「瀕死瞬間」靠轉念救回一命 12:502022/04/13 娛樂 他買到過期8天御飯糰發霉長毛 網曝超商SOP：不可能 09:262022/04/11 生活 深夜找電腦工「不能播A片」有脫衣就故障 詭異1事嚇壞他 17:332022/04/14 社會 推元宇宙虛擬縣府 旅館業董座潘政治 宣布參選屏東縣長 16:342022/04/11 政治 李明哲將獲釋 陸委會：感謝長沙台協榮譽會長林懷等各界協助 16:312022/04/13 兩岸 今年首發！時隔半年 萬丹泥火山再度噴發 15:502022/04/08 生活 物資保供怎跟上？ 3萬人幣跑一趟上海沒司機願意 11:152022/04/14 兩岸 旺報社評》挑釁兩岸和平格局 所為何來 18:262022/04/13 旺報社評 李明哲預計今日出獄 搭明日廈航班機返台 10:592022/04/14 兩岸 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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