合歡山杜鵑花季期間，蜿蜒的公路上經常大塞車。（廖志晃攝）

合歡山杜鵑花季將於4月16日展開，由於近年掀起賞花熱潮，合歡山景觀公路經常大塞車，因此，公路總局今年首度在翠峰到大禹嶺間，實施高乘載及流量管制；另外，南投客運也將在假日時，加開接駁班車請遊客多利用。

合歡山杜鵑花季，包括玉山杜鵑、紅毛杜鵑依序盛開，花季約2個月，今年預定花季期間，從4月16日到6月19日，長達65天。

合歡山不僅有賞花人潮，還有夜間暗空公園觀星、武嶺看日出遊客，因此，武嶺停車場通常在早上7點就客滿，高山上停車空間不足，導 致車流在公路上動彈不得，許多人在途中直接 折返。

今年，公路總局第二區養護工程處首度於台14甲線西端18公里翠峰、東端41公里大禹嶺，在勞動節、端午節連假及周末假日時，從早上6點到11點，實施小客車3人以上雙向高乘載管制；並由警方視車流狀況，執行流量管制，塞車回堵時，預定每10分鐘放行20輛。

而為降低車流，鼓勵民眾搭乘大眾運輸工具，南投客運公司規畫疏運措施，花季期間的假日，加開運輸接駁服務班次，提供賞花民眾搭乘從國民賓館、梅峰、翠峰、松雪樓、小風口之間班車服務。

南投監理站站長黃永松表示，為避免民眾塞車影響遊興，提升旅遊品質，南投客運公司加開接駁車班次，例假日原有6班次，再增開12班次，總共18班次加強疏運，請遊客提前到「南投假期」網站預約，受理預約時間為出發前7天，至每周五中午12點前截止，有預約遊客可以優先搭乘。