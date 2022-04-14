85歲的陳奶奶有大腸癌病史，近日因腹部疼痛、排便不順、腹部脹大而到醫院急診就醫，經電腦斷層檢查發現，其大腸腫瘤復發並阻塞腸道，醫師安排她接受大腸金屬支架手術治療，術後陳奶奶可順利排便、不再腹脹，也恢復正常進食。

大千綜合醫院肝膽腸胃科主任洪吉來表示，約20％的大腸癌病人常發生腫瘤阻塞腸道影響糞便排出，而導致病人食欲減退、腹脹、排便困難等狀況。

過去要解決此項困擾，大多以暫時性腸造口，也就是俗稱的人工肛門處理，其缺點是容易產生測漏、異味，影響病人日常生活，也須時時注意腸造口的清潔與照護，才能避免感染問題發生，而現在則可以使用大腸金屬支架解決病人上述的窘境。

他說，大腸金屬支架與心臟支架相似，透過類似大腸鏡的方式將支架放進腸道，讓腫瘤不再堵住腸道，不僅不需要面對腸造口的多項問題，病人更能改善排便狀況，並可恢復飲食、補充營養，待體力充足後再接受手術治療處理腫瘤問題。

洪醫師指出，大腸癌是國內常見的癌症之一，初期治療多有不錯的成果，然而到了晚期常因病情導致腹痛、腹脹、排便不順或出血的情形，嚴重影響病人身體狀況。

因此，日常生活除了要注意飲食均衡、多攝取高纖食物、戒菸酒之外，50歲以上的民眾記得每2年做一次免費糞便潛血檢查，若有異常一定要進一步接受大腸鏡檢查，才能早期發現、早期治療，不致延誤病情徒增困擾。