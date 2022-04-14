台中市衛生局公布確診者足跡，有兩人曾在4月9日到過烏日臻愛花園飯店。（台中市政府提供）

台中市14日新增25例新冠肺炎確診者，其中有兩例案30019、案30570互相不認識的確診者，在4月9日下午都到過烏日區臻愛花園飯店，其中1人（案30570）還是去參加一家科技公司在此舉辦由藝人沈玉琳、詹惟中等人參加的理財座談；台中市衛生局也將要把當日參加者匡列，並呼籲，當日參加者趕快去篩檢。

全台疫情不斷延燒，台中市又新增25例，其中東勢校園群聚再＋2、東勢老人安養機構傳鏈＋1相關，另有外縣市或本市確診者有接觸史的有11例，11例中住在北屯區一名20多歲男姓（案案30570），有北部旅遊史，但他曾在4月9日到烏日區臻愛花園飯店參加一家科技公司在此舉辦的理財講座。

還有2例感染源不明，其中家住北屯品60多歲退休女性（案30019）曾打過1劑疫苗，目前還在疫調其感染源，但衛生局比對確診者足跡發現她4月9日下午也到烏日區臻愛會館參加婚宴與 (案30570）足跡重疊。

台中市衛生局不敢輕忽，已要求當日在該婚宴會館舉辦理財座談會的主辦的單位交出名單，要匡列相關接觸者；這場講座除沈玉琳參與，命理師詹惟中都曾參與。