《冬日後的櫻花》中甜蜜互動讓觀眾直呼「心空」。（LINE TV提供）

韓國BL劇《冬日後的櫻花》上演高冷校草與軟萌弟弟的全糖戀愛，找來YG娛樂演員姜熙、男團「Super Five」成員玉真旭主演，由《在你視線停留的地方》團隊製作，撒糖不手軟，劇中親親抱抱、甜蜜互動讓觀眾直呼「心空」，但最新劇情中，2人面臨親人的反對，本週將揭曉最終結局，。2位主角日前接受LINE TV訪問時，爆出令人意外的TMI（Too Much Information）。

該劇是韓國超人氣BL漫畫改編，玉真旭飾演個性軟萌的「海春」，與姜熙飾演的「泰成」是童年玩伴，因父母雙亡被泰成媽媽收養，2人關係一度冷淡疏離，直到高中同班才發生變化。身高相差13公分的兩人完美呈現「最萌身高差CP」，劇中不僅神還原漫畫經典橋段，酒醉告白吻戲與各種花式擁抱更是誠意滿滿。身高188公分的姜熙，也在淋浴戲露出上半身的精壯身材，讓粉絲看得臉紅心跳。

姜熙、玉真旭透露，拍攝期間幾乎天天見面，「有時1週甚至會見到6次」，也一起度過平安夜，訪問過程流露2人的好交情，不時互相吐槽爆料。姜熙說，第一次見到玉真旭，覺得聲音和語氣都很像海春，開玩笑道：「我想説他們是從哪裏找來這種人，後來才知道他（玉真旭）在演戲！」有趣的是，2人聊到戲劇看點時，玉真旭先是說故事有趣、畫面很美，接著信心滿滿自誇：「最關鍵的是海春很漂亮！」立刻被姜熙吐槽：「你為什麼突然變這麼輕浮！」

玉真旭對姜熙的第一印象是「很高、很帥」，笑說：「如果有帥哥坐在旁邊，就會莫名拘束嘛，所以一開始我有點拘束。」他說自己屬於淘氣活潑的類型，姜熙比較年長穩重，「哥很縱容我，任由我鬧，不管我做了什麼樣的事情，他都不會嚇一大跳或是質問我。」玉真旭還爆料姜熙的TMI，因為姜熙手機壞掉，居然都用筆電打電話，「他（姜熙）都是用語音通話，昨天也（用筆電）打電話給我了」、「他最扯的是手機壞了可以一整天不打電話」。

《冬日後的櫻花》大結局今（14日）下午5點於LINE TV播出。