年底台北市長選舉「三腳督」態勢漸成，根據網路媒體今(14日)公布最新民調，藍、綠、白陣營有意參選的3人戰局中，立委蔣萬安支持度為35.0%，衛福部長陳時中支持度為32.1%，台北市副市長黃珊珊則為20.7％，無反應為12.2%。有網友表示：「等染疫破萬，票還要投陳時中嗎？」

根據《東森新媒體ETtoday》民調中心今天公布的最新調查結果，若年底台北市長選舉是由蔣萬安與陳時中兩人藍綠對決，蔣以44.2%的支持度領先陳的39.2%，兩人支持度差距5個百分點。如果黃珊珊加入戰局，黃的支持度為20.7%，蔣為35.0%，陳為32.1%，蔣萬安仍是第一。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。(指揮中心提供)

該民調由《東森新媒體ETtoday》民調中心進行，調查期間為4月8日至11日，調查範圍及對象為台北市年滿20歲以上民眾，方式以「手機簡訊」通知，進行網路問卷調查；調查回收有效樣本數為1281份，抽樣誤差在95%信心水準下，為正負2.74%。

不少網友湧進入口網站「Yahoo奇摩」在報導下討論，直言「陳鬧鐘防疫做的這麼爛，也有人支持，問問自己對得起良心嗎」、「時鐘上來每天唱歌喝酒作秀就夠了」、「防疫都做不好，如果當選台北市長，市政會做的好才怪」、「等染疫破萬，票還要投陳時中嗎」、「民調看看就好」、「時中天天作秀蓋牌，天天亮相照稿子唸，記者提問，惱羞成怒，這樣也想當台北市長」。