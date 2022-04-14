台灣當代藝術重要推手，竹圍工作室創辦人蕭麗虹近40年來的收藏，去年辭世前捐贈部分給台北市立美術館（北美館），16日起以《小中現大》為題的收藏展，既是緬懷她對台灣當代藝術的貢獻，亦以此展呈現台灣當代藝術發展脈絡及創作精神。

「過去她總戲稱是以『買菜錢』買藝術品」北美館館長王俊傑指出，蕭麗虹的藏品也因此有著獨樹一格的特質：尺寸小、反應台灣藝術發展脈絡，亦可看出她個人收藏對於台灣藝術永續發展的關懷與支持。因此這次展出不僅只是收藏展，以其藏品為核心，輔以館內同系列藏品或藝術家再製作，讓藏品的歷史精神得以延伸。

與蕭麗虹自80年代初便結緣的藝術家莊普指出，1983年返台的個展本以為一件也賣不出去，「本想展完就回西班牙，卻因為藏家的鼓勵而留下來」莊普後來才知道蕭麗虹便是當時的收藏者之一。當年的小作品《尺度外》後來發展成大型的裝置《呎尺天涯》以至今僅台灣使用的魯班尺為靈感，呈現出藝術家心中的一把尺。莊普說：「布㽧時感慨萬千，如今這些作品在展場齊聚一堂，希望她也會滿意。」

在莊普眼中，蕭麗虹「像是我們的家長、大姐，是台灣藝術圈的天使」她積極參與台灣當代藝術乃至文化政策的推動。藝術家吳瑪悧也表示，1995年自己有幸代表台灣參與威尼斯雙年展，也是台灣首次以官方角色參展，但其實經費完全沒著落，蕭麗虹在當時給予了大量支持，「在台灣藝術仍是一片荒土時，因她的喜愛、了解和支持，成為台灣藝術界的孵化器」。此次吳瑪悧展出了她於90年代的《咬文絞字》系列，將書本絞碎重組，呼應的是解構、重構的時代思維。

藝術家涂維政也表示，以為自己的《情人節快樂》系列不可能被收藏，蕭麗虹卻收了兩件！作品以巧克力做成槍枝等武器造型，在俄烏戰的此時看來，涂維政認為更凸顯了蕭麗虹對此作品鍾愛背後的反戰、悲憫思維。