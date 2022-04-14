民進黨高市議員初選電話民調14日晚上輪中鳳山及鎮港兩選區，立委趙天麟下午陪同鳳山參選人林智鴻、鎮港參選人余宗熹聯合車掃，推薦林智鴻「市議會第一戰將」、余是專業會計師，呼籲選民力挺兩人民調雙雙過關。

民進黨高雄市議員初選競爭激烈，鳳山選區提名4席，有5人參選，含1席婦女保障名額，共有現任林智鴻、張漢忠、陳慧文，以及新人蘇致榮、許易鼎參選，代表正國會的陳慧文因婦保篤定過關，其他3席，都有輸不得的壓力。

趙天麟受邀為林智鴻，余宗熹聯合車隊掃街，他表示，鳳山區緊鄰前鎮小港，以聯合掃街力挺2人，並稱讚林智鴻優秀，有「市議會第一戰將」，不管在朝、在野對市政監督都稱職到位，余宗熹的專業可為高雄巿財政把關。

前鎮小港有5人參選同樣提名4席，有1席婦保已確定是黃雍琇，其他4人分別是代表正國會的陳致中、新系「邁盟」黃彥毓、雄湧連線的現任民進黨高雄巿議會黨團總召鄭光峰以及余宗熹等，選情呈現膠著，明天中午前將揭曉結果。