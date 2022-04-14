Panasonic執行長指出，由於俄羅斯入侵烏克蘭，造成包括鎳和銅等原物料價格的上漲，對公司正在形成「非常大」的影響。該日本工業企業只能將部分的漲價轉移給客戶。

執行長楠見雄規(Yuki Kusumi)表示，根據合約，公司可以將成本轉移給商業客戶；而把更高的價格轉移給消費者會是更加的困難。Panasonic目前經營著電動車電池和洗衣機的生產。

Panasonic在新聞會上表示，公司正在改進製造機械，以協助吸收一些額外成本，但是這些措施仍不足以彌補價格大幅上揚的壓力。

全球鎳價今年以來大幅飆升，三月每噸達10萬美元以上。鎳大部分由俄羅斯生產，可應用於電池製造。

Panasonic預計在下個月公布財報。而Panasonic曾在二月公布財報表示，由於原物料價格不斷上漲，第三財季(10~12月)營業利益下滑44%。

楠見雄規在去年升任為執行長，目前已公布其中期的經營戰略，包括投資於汽車電池生產、供應鏈軟體服務、空氣清淨器及空調業務。