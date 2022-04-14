明年7月後新進教育人員將採用退撫新制，未來公立大專退休教授，每月可領6萬2145元，中小學教師領5萬2628元。蔡政府此時拋出對退休教師的生活保障，引發網友熱烈討論，多數人反應一面倒，認為開選舉支票，「先給五萬，選舉完就以財政不佳，砍得刀刀見骨…」、「可憐勞工2萬不到」，「好神奇的4%報酬率，舊制退撫每個月公自提合計30%，30年年資退休所得替代率5.5是領三萬二千多，新制的25年五萬起跳是喊出來選舉用的嗎？」。

中國時報報導，教育部長潘文忠表示，新退撫制度草案的強制性提撥，包括公保提撥及退休金強制提撥兩部分，其中個人負擔比例相較於現行制度，僅公保部分增加1.15％，如按111年度待遇標準估算，新退撫制度的大專教授個人每月提撥金額為9184元，較現行制度增加1366元；中小學教師為7824元，較現行制度增加1161元。

退撫新制適用於明年7月後初任教育人員，潘文忠指出，新制將採個人專戶的確定提撥制，根據精算，在投資收益率4％前提下，未來退休年資25年的大專教授退休每月所得約為6萬2145元，相同年資的中小學教師退休約為5萬2628元。

公教退撫新制曝光後，引發Yahoo新聞相關報導文章，一票網友瘋狂留言討論，多數人認為，「又再畫大餅了，84年就玩過1次，就算是轉成提撥制，最後還不是砍砍砍」、「30年後會再修法砍掉4成的」、「繳9000，領六萬？繳1000，領二萬？你要選哪一個？」、「學學紐西蘭，所有人都65歲開始領22K社會才會祥和」、「每個月提撥到9千多?? 比勞工繳納一丁點毛，多太多了吧」。

另，對於投資收益率4％，不少人持不同看法，「在投資收益率4％「前提」下，這是政府做莊的睹注嗎?」、「收益率4%？四大基金幾十年來收益率連通膨都比不上，連2%都沒有，別畫大餅說笑了」、「4%...有沒有這麼厲害啊....這說法跟保險公司一樣，當初跟我說保障基金收益8%起跳，超過十年是負的...」、「年資要25年哦，與其靠政府，不如靠自己。」

還有網友認為，好神奇的4%報酬率，舊制退撫每個月公自提合計30%，30年年資退休所得替代率5.5是領三萬二千多，新制的25年五萬起跳是喊出來選舉用的嗎？