中國運-20運送紅旗-22出口版FK-3防空飛彈系統到貝爾格勒

在媒體盛傳，中方出動運-20大型運輸機，交付貝爾格勒外銷版紅旗-22後，塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vucic）周三證實，採購了中國製的FK-3防空飛彈系統。

據中方官媒《環球時報》13日報導，中方分析家說，在北約（NATO）分裂世界，並可能使塞爾維亞周圍的安全局勢複雜化之際，FK-3能大幅提升塞爾維亞的國防能力。

據央視周三報導，武契奇說，塞爾維亞遵守法律與規範，按照流程，在透明的狀況下採購了陸製的FK-3防空飛彈系統。然而，其他政治人物指控武契奇，說他藉歐洲和北約對手的手來武裝國家。

而武契奇說，塞爾維亞根據人民的意志，找到自己的路，而塞爾維亞人引以為傲的，就是能靠自己來保衛國家，而不是讓北約以他們的名義這樣做。

據先前防務展的宣傳資料說，FK-3是全天候中遠程地對空飛彈系統，能在複雜的電磁環境下執行任務。此外，它能攔截如固定翼飛機、無人機、巡弋飛彈、戰術空對地飛彈和直升機等目標。

而《航空知識雜誌》主編兼知名航空博主王亞男周三說，FK-3可和美國的「愛國者」（Patriot）防空飛彈相提並論，對執行突防，精準打擊和轟炸等任務的戰機和轟炸機等發揮強大的威懾作用。此外，他指出，一旦歐洲安全局勢出現變化，FK-3將為塞爾維亞扮演很吃重的角色。隨著俄烏衝突持續，許多國家不是向西方傾斜，就是疏離西方。

分析家說，由於塞爾維亞吃過遭空襲的苦頭，它會投資防空戰力，也是理所當然。由於南斯拉夫內戰不止，1999年1月，據說有45名阿爾巴尼亞人在拉查克大屠殺（Račak massacre）中遇害，北約決定，只能靠維和部隊才能解決衝突，於是未經聯合國安理會批准，便轟炸由塞爾維亞和蒙特內哥羅組建的南斯拉夫聯邦共和國長達78天。

2003年時，南斯拉夫聯邦共和國改名為「塞爾維亞與蒙特內哥羅」，成為鬆散的邦聯制國家聯盟。不過，由於蒙特內哥羅2006年通過公投獨立，而隨著蒙特內哥羅獨立，塞爾維亞也宣布獨立，成為各自獨立的主權國家。