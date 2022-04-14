台北市教育局14日宣布，北市校園自4月16日至4月30日滾動式調整應變防疫措施，國高中校外教學、畢業旅行及跨校大型活動恢復辦理並加強防疫，國小則一律暫緩實施，另國小場地全面暫停開放。

教育局表示，考量目前多處縣市均有群聚案例及各學層學生施打疫苗情形不同，國小(含幼兒園)自4月16日至4月30日全面暫緩辦理，國高中恢復辦理，但須先邀集家長會、教師會及學年教師召開會議取得共識，並加嚴防疫措施，參加人員需完成2劑疫苗接種14日(或不適接種醫生證明)。

對於各類跨校大型活動，教育局說，國小(含幼兒園)自4月16日至4月30日全面暫緩辦理；國高中恢復辦理，惟主辦單位須向學校提報防疫計畫，由學校審核通過始得辦理，參加人員需完成2劑疫苗接種滿14日(或提供不適接種醫生證明)，並落實實聯制與全程配戴口罩；另體育競賽不開放觀賽。

教育局指出，高中職及國中校園維持室外場地開放，不開放室內場地；4月16日至4月30日期間國小校園室內外則全面暫停開放。

教育局提醒，各校師生持續加強留意自我健康狀況，4月30日前在校期間除用餐及飲水外，師生仍應全程配戴口罩，並儘量避免至人潮擁擠處群聚，以維護自身及家人健康，教育局亦將視疫情狀況滾動式調整相關防疫管制措施，提供學校遵循，共同為防疫努力。